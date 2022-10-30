12 معلومة عن امتحانات الشهر لصفوف النقل.. تعرف عليها

كتب ــ محمود طه حسين

بدأت المدارس عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى أهداف الامتحانات وضوابطها.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.

ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.

ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.

ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.

ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.

ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.

ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

ـ توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.

ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.