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12 معلومة عن امتحانات الشهر لصفوف النقل.. تعرف عليها

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:16 م
12 معلومة عن امتحانات الشهر لصفوف النقل.. تعرف عليها وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأت المدارس عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى أهداف الامتحانات وضوابطها.
 
ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.
 
ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.
 
ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.
 
ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.
 
ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.
 
ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.
 
ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.
 
ـ  توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.
 
ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.
 
ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.
 
ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.
 
 
 

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