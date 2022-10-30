وكيل تموين الأقصر يقود جولات على الأسواق لمتابعة الأسعار ومواجهة احتكار السلع

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حالة الأسواق والمحلات العامة، حيث حرص على لقاء بعض المواطنين وسؤالهم عن مدى مناسبة الأسعار لهم وعدم زيادتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وأبدى المواطنون رضاهم عن توفر السلع وعدم المغالاة في الأسعار، حيث تؤكد مديرية التموين بالاقصر أنه سيتم تكثيف الحملات على كافة الأنشطة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو إخفائها بهدف زيادة الأسعار، وأنه سيتم استقبال أي شكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية وجهاز حماية المستهلك.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه لمكافحة صورة من صور احتكار السجائر وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر المحدد من شركة الدخان، نجح رجال المديرية فى ضبط 19500 علبة سجائر و180 عبوة معسل مهربة بدون مستندات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم التشديد على خروج حملات للرقابة على الأسواق والأسعار والمخازن والمحلات التجارية ومكافحة الغش التجارى والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع، حيث تم تشكيل لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وأحمد ربيع وعماد الدين فواد مسئول المديرية، حيث تم ضبط شخص بتروسيكل بناحية نجع الشيخ البياضية، وبتفتيشه عثر بداخله على 19500 علبة سجائر وعدد 180 باكو معسل مهربة وبدون مستندات رسمية، وذلك بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6738 جنح ضد "ش.ك.م"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.



جولات على الأسواق والمحلات لمتابعة الأسعار ومواجهة إحتكار السلع



جولة وكيل التموين على المحلات بالأقصر