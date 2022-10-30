وكيل تعليم القليوبية خلال زيارة تفقدية: تفعيل الحضور والانصراف والتأكيد على النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى سعيد ندا وكيل تعليم القليوبية، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وبدأ وكيل تعليم القليوبية، جولته بزيارة مدرسة مصطفي كامل التجريبية بإدارة بنها التعليمية، ثم مدرسة الشهيد مدحت طلعت، حيث تابع طابور الصباح ومراسم تحية العلم والإذاعة المدرسية، والأنشطة التربوية.

وتفقد وكيل تعليم القليوبية، الفصول الدراسية ودورات المياه للتأكد من النظافة العامة، منبهاً على تفعيل الحضور والانصراف للعاملين بالمدرسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وانضباطها، كما أكد على الاهتمام بالإشراف اليومي في الملعب والبوابات وفي الأدوار.

ثم تفقد "ندا"، قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية والألعاب، مشدداً على النظافة وتجديد الألعاب للحفاظ على أمن وسلامة أطفالنا، مؤكدا على ضرورة متابعة مدير المدرسة للمعلمين في الفصول والتأكيد علي تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وتطبيقها والدخول علي المنصات التعليمية للاستفادة من بنك المعرفة في اكتساب المعلمين والتلاميذ المعلومات التكنولوجية في التدريس.



أثناء جولة وكيل تعليم القليوبية



جانب من جولة وكيل تعليم القليوبية