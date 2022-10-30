اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
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وكلاء جدد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:05 م
وكلاء جدد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية وكلاء جدد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية
المنوفية - فريق المحافظات

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أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بندب الدكتورة منال عبدالعزيز سعفان الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بالجامعة للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، وندب الدكتور فريد محمد وجدى الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بندب الدكتور وحيد محمد سالم الاستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
هذا والتقى رئيس الجامعة بالوكلاء الجدد بحضور الدكتور هانى الجمل عميد الكلية، موجها التهنئة لهم ومؤكدا على أهمية العمل الجماعى من أجل تطوير الكلية المتميزة فى تخصصاتها على مستوى الجامعات.
 

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