وزير خارجية فلسطين: القمة العربية ستكون "قمة فلسطين" بامتياز

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى إن القمة العربية المقبلة ستكون "قمة فلسطين" بامتياز، مشيدا بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب شهدت إجماعا على كافة مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين، موضحا أن لم تشهد أى خلافات على الاطلاق، سواء فيما يتعلق بمحتواها أو صياغتها.

وأكد المالكي على القضية الفلسطينية تحظى باستثنائية كبيرة خلال اجتماعات الوفود العربية، حيث شهدت قراراتها امتياز يتمثل في الإجماع على القرارات المتعلقة بها.

وعن القرارات المرتقبة، قال إنها ستكون قرارات شاملة جامعة لمختلف جوانب القضية الفلسطينية، موضحا أن ثمة أولوية كبيرة لمبادرة السلام العربية، والتي تعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية، مشددا على إمكانية إعادة تفعيلها بعد 20 عاما من انطلاقها.