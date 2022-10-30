اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية فلسطين: القمة العربية ستكون "قمة فلسطين" بامتياز

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:06 م
وزير خارجية فلسطين: القمة العربية ستكون "قمة فلسطين" بامتياز رياض المالكى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى إن القمة العربية المقبلة ستكون "قمة فلسطين" بامتياز، مشيدا بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية.
 
وأضاف أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب شهدت إجماعا على كافة مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين، موضحا أن لم تشهد أى خلافات على الاطلاق، سواء فيما يتعلق بمحتواها أو صياغتها.
 
وأكد المالكي على القضية الفلسطينية تحظى باستثنائية كبيرة خلال اجتماعات الوفود العربية، حيث شهدت قراراتها امتياز يتمثل في الإجماع على القرارات المتعلقة بها.
 
وعن القرارات المرتقبة، قال إنها ستكون قرارات شاملة جامعة لمختلف جوانب القضية الفلسطينية، موضحا أن ثمة أولوية كبيرة لمبادرة السلام العربية، والتي تعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية، مشددا على إمكانية إعادة تفعيلها بعد 20 عاما من انطلاقها. 
 
 
 

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

فلسطين

القضية الفلسطينية

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة