اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:36 م
وزير القوى العاملة: ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وزير القوى العاملة يلتقى وفدا من إحدى شركات البرمجيات
كتبت ـ آية دعبس

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التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وفدا من إحدى شركات البرمجيات، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي "الوزارة"، لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، ويأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين. وطالب الوزير من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه الوزير لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل.
 
وقال المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السليمة، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن آليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.
 
حضر اللقاء من جانب الوزارة: حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، إيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، محمد البدوي أمين عام صندوق الطوارئ، دكتور مجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، أحمد إسماعيل مدير عام متابعة شئون المديريات، رضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، هبة محمد باحث شئون عمالة غير المنتظمة، سيد محروس مسئول ادارة العمالة غير المنتظمة، مهندس أيمن زكي مطور نظم، محمد كمال مسئول التحول الرقمي، أشرف عيد باحث بالادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة... وعن وزارة الاتصالات: مهندس محمد عمران مدير مشروع، مهندسة ايناس عقاب المدير التنفيذي للبروتوكول.. وعن الشركة: المهندس سامح محسن ابراهيم مدير قطاع، مهندس أحمد فيصل المدير الاقليمي، مهندس أسامة يماني مدير مشروع.

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

التحول الرقمى

وزير القوى العاملة



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