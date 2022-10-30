وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل رئيسة شركة "إم جلوري" الإماراتية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية، وعدد من المسئولين بالشركة، لبحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM"، والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وذلك بسواعد مصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر والذي يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواصلة التعاون المثمر مع الأشقاء العرب في مختلف مجالات التصنيع في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر.

بدورها أثنت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية على جهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة خاصةً في ظل إستضافتها لمؤتمر تغير المناخ "COP27" ، مشيرةً إلى تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون بين "إم جلوري" ووزارة الإنتاج الحربي لإنتاج السيارات البيك أب التي تعمل بالوقود المزدوج والذي سيساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إم جلوري الإماراتية يأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.