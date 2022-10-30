اليوم السابع
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وزير الخارجية الأردنى: القمة العربية تهدف لوحدة الصفوف لمواجهة التحديات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:51 م
وزير الخارجية الأردنى: القمة العربية تهدف لوحدة الصفوف لمواجهة التحديات أيمن الصفدى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، إن القمة العربية تهدف إلى توحيد الجهود والصفوف العربية لمواجهة التحديات التي يمر بها العرب.
 
وأضاف في حديثه عقب انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية استعداد للقمة العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة يشهد اجماع نن المشاركين لجعل القمة محطة انكلاق للعمل العربي المشترك، خاصة بعد توقف القمة لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.
 
وأوضح الصفدي، أن وزراء الخارجية يدركون حجم التحديات التي يوجهها الوطني العربي، لافتا إلى أن النجاح يحتاج إلى العمل معا مما دفع بالجميع إلى التوافق على جميع البنود التي سوف ترفع للقادة العرب في قمة يومي 1 و2 نوفمبر .

القمة العربية

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القمة العربية بالجزائر

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