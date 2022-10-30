وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

كتب أحمد حسن

الجزار: 1924 وحدة سكنية بالمشروع .. ومول تجارى إدارى ترفيهى به مطاعم وسينمات وأنشطة مختلفة.. ومسرح رئيسى مكشوف مساعد الوزير يقوم بجولة تفقدية لسير العمل بالمشروع.. ويؤكد على الالتزام بالجدول الزمني.. وتحقيق كافة معايير الجودة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، والذى يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وتشطيب الواجهات لـ77 عمارة، وجار تنفيذ عمارتين، والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويجرى به حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وفى سياق متصل، قام الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وذلك فى إطار توجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الدورية للمشروعات الكبرى لإحياء قلب القاهرة.

والتقى مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالشركات المُنفذة، واستشاري المشروع، لمتابعة نسب الإنجاز، والتأكيد على ضرورة سير الأعمال طبقا للجدول الزمنى، والالتزام بجودة التنفيذ.

وشدد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، على المتابعة الدورية أسبوعياً لجميع الأعمال التنفيذية، لضمان تحقيق كافة معايير الجودة، في مختلف البنود، من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال تنسيق الموقع العام، والطرق والبنية الأساسية، وذلك في إطار الجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع.

جدير بالذكر أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.