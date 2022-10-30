وافته المنية أثناء قيادته السيارة فاصطدم بـ 5 أشخاص في طهطا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى موظف بالأوقاف مصرعه أثناء قيادة سيارته الملاكى بمدينة طهطا، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ما نتج عنه إصطدام السيارة بـ 5 أشخاص من بينهم طفلين تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، والحالة العامة للمصابين مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بإصطدام سيارة ملاكى بـ 5 أشخاص في الشارع أمام مستشفى طهطا المركزى حيث تبين أن قائد السيارة كان فاقدا للوعى على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة توفى على إثرها وتم نقل والمصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة طهطا أنه أثناء قياد ب . ع . 50 سنة سيارته الملاكى بالشارع أمام مستشفى طهطا العام أصيب بأزمة صحية مفاجئة مما نتج عنه وفاته وعدم قدرته التحكم في السيارة الأمر الذى أدى إلى إصطدام السيارة بكلا من ن . ن . ع 16 سنة، وتسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها ه . ن . ع 30 سنه وإصابتها بإشتباه كسر في العمود الفقري وع . ا . م 50 سنه وإصابتها بكدمات متفرقه بالجسم، وح . م . أ 4 سنوات مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و ج . م . أ 5 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.