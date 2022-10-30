هل يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد؟..​ هيئة الدواء تعلق

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن نزلات البرد هي عدوى تسببها الفيروسات، ولذلك لا يوجد مضاد حيوي يمكنه محاربتها، لأن المضادات الحيوية تعالج فقط العدوى التي تسببها البكتيريا.​

وتابعت هيئة الدواء: عادة ما تكون أعراض البرد الأكثر شيوعًا - مثل سيلان الأنف والسعال والاحتقان خفيفة ويستحسن طفلك دون استخدام أي أدوية.​

وأضاف: يمكن أن يصاب العديد من الأطفال الصغار وخاصة الذين يذهبون لحضانات بنزلات برد من 6 إلى 8 مرات سنويًا.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال أي مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، واتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​