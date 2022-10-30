اليوم السابع
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هل يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق عند الأطفال؟

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:22 ص
هل يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق عند الأطفال؟ هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن أكثر من 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.​
 
وتابعت هيئة الدواء: إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية".​
 
وتستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية المجموعة أ group A streptococci، تسمى العدوى التي يسببها هذا النوع من البكتيريا "التهاب الحلق البكتيري" Strep Throat.​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​
 

الصحة

المضادات الحيوية

الاطفال

الفيروس



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