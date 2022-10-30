هبوط الأسهم السعودية والقطرية بأولى جلسات الأسبوع.. وصعود الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.66% خاسرًا 77.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11632.33 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.09% خاسرًا 10.93 نقطة ليغلق عند مستوى 12251.37 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.66% خاسرًا 77.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11632.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.22% خاسرًا 242.75 نقطة ليغلق عند مستوى 19606.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 104 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.79%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة، والمرافق العامة بنسبة 0.33%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.09%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.16%.

وقفز 97 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.92%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 6.49%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 4.30%، وتراجع 104 سهمًا على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.11%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 8.28%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 338.2 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.09% خاسرًا 10.93 نقطة ليغلق عند مستوى 12251.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 534.4 مليون سهم بقيمة 906.3 مليون ريال عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وتراجع 17 سهمًا، وارتفع 28 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات بنسبة 0.59%، 0.55%، 0.34%، 0.05%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحًا 51.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7282.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% رابحًا 56.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8147.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.81% رابحًا 44.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5473.04 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحًا 39.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5623.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 180.4 مليون سهم بقيمة 48.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8623 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.99%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاعي العقار، والاتصالات بنسبة 0.48%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والتأمين بنسبة 1.97%، 0.97%، 0.45%، 0.21%، على التوالي.

بورصة البحرين.

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% رابحًا 0.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 585.9 ألف سهم بقيمة 206.4 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.45%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%.

فيما تراجع قطاع المال وحيدًا بنسبة 2.63% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%.