نبحث عن الكنز.. اعترافات لصوص آثار نقبوا عن كنوز أسفل منازلهم بالإسكندرية

"نبحث عن الكنز"، بهذه الجملة اعترف منقبون عن الآثار أسفل منازلهم بعدما أوهمهم دجالون بوجود آثار، حتى تم القبض عليهم.

تمكنت الإدار العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بالحفر خلسة للبحث عن الآثار داخل مسكنه، وعُثر بداخله على (حفرة بعمق 5 أمتار- الأدوات المستخدمه فى الحفر).

تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالحفر بالمحل الخاص (بأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين)، وعُثر بداخله على حفرة بعمق متر يتفرع منها سرداب أفقى بطول 20 مترا وبداخله بعض الشواهد الأثرية "حطام أوانى فخارية" كما تم ضبط الأدوات المستخدمه فى الحفر وبمواجهته أقر كلٌ منهما بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.