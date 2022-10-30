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ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 867 سائحًا من مختلف جنسيات العالم.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:59 ص
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 867 سائحًا من مختلف جنسيات العالم.. صور السفينة Viking Mars
بورسعيد ـ محمد فرج

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رصد "اليوم السابع" صباح اليوم الأحد بميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تراكى السفينة Viking Mars القادمة من ميناء حيفا  وترفع علم النرويج وعلى متنها  867 سائحًا من مختلف جنسيات العالم و449 طاقم من البحارة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء السياحى غداً الإثنين إلى ميناء سفاجا بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة.

ويأتى هذا فى إطار التنمية السياحية التى تشهدها محافظة بورسعيد والميناء السياحى الذى يقدم كافة الخدمات الأمنية  والشرطية لضمان سلامة السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وآمان.

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (1)
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (1)

 

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (2)
السفينة Viking Mars

 

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (3)
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (3)

 

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (4)
 
السفينة Viking Mars

 


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