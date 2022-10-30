ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 867 سائحًا من مختلف جنسيات العالم.. صور

بورسعيد ـ محمد فرج

رصد "اليوم السابع" صباح اليوم الأحد بميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تراكى السفينة Viking Mars القادمة من ميناء حيفا وترفع علم النرويج وعلى متنها 867 سائحًا من مختلف جنسيات العالم و449 طاقم من البحارة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء السياحى غداً الإثنين إلى ميناء سفاجا بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة.

ويأتى هذا فى إطار التنمية السياحية التى تشهدها محافظة بورسعيد والميناء السياحى الذى يقدم كافة الخدمات الأمنية والشرطية لضمان سلامة السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وآمان.



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (1)

السفينة Viking Mars



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سائحين من مختلف الجنسيات (3)