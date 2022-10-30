مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ.. وتؤكد جاهزية غرف تصريف الأمطار

كتب أحمد حسن

تواصل فرق التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال تطهير واختبار غرف تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار ضمن خطة الأزمات والطوارئ التي أعلنتها الشركة لسرعة التعامل مع أى تجمعات من مياه الأمطار والسيول.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه قد تم وضع خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول يأتي في مقدمتها تأمين وصول مياه الشرب للمواطنين من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات، بجانب إعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.

وأشار إلي توفير المعدات والمركبات المجهزة للطوارئ وسيارات شفط مياه السيول، بالإضافة الي فريق عمل الخط الساخن الذي يعمل طوال 24 ساعة علي استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها علي الفور.