مياه البحر الأحمر تعلن الطوارئ وتجرى حملات لنظافة غرف تصريف الأمطار.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ لاستقبال موجة الأمطار، وقامت بتنظيم فرق وحملات من التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لإجراء أعمال تطهير واختبار غرف تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

وأكدت الشركة في بيان لها أن تأتي عمليات تطهير مصارف مياه الأمطار ضمن خطة الأزمات والطوارئ التي أعلنتها الشركة لسرعة التعامل مع أى تجمعات من مياه الأمطار والسيول.

من جانبه أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن قد تم وضع خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول، يأتي في مقدمتها تأمين وصول مياه الشرب للمواطنين من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات.

واضاف أن كذلك تم إعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير المعدات والمركبات المجهزة للطوارئ وسيارات شفط مياه السيول.

كذلك فريق عمل الخط الساخن الذي يعمل طوال 24 ساعة على استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.