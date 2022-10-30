منطقة شمال سيناء الأزهرية تحقق مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة فتيات

شمال سيناء - محمد حسين

حققت منطقة شمال سيناء الأزهرية عددا من المراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية فى تنس الطاولة فتيات.

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أنه تحت رعاية الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، حصدت التربية الرياضية للفتيات فى رياضة تنس الطاولة مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية.

حصلت سماح محمد الإمام السيد على المركز الثانى فردي، وهدى سيد عبد الرحمن السيد، حصلت على المركز الثالث فردي، والطالبتان رضوى محمد عبدالله ، مريم محمد محمد سلامة ، على المركز الرابع فى تنس الطاولة زوجي.