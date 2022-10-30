منسق منصة أسوان: زيادة فاعليات التوعية بقضية تغيرات المناخ

وصرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، أن الندوة تناولت أيضا سبل التكيف مع التغيرات المناخية و كان أهم السبل فى هذا الإطار هو التحول إلى نظم الرى الحديثة و تطوير المعاملات الزراعية و استخدام الأصناف الزراعية الاقل إستهلاكا للمياه، بالإضافة الى تطوير زراعة قصب السكر وهو المحصول الرئيسى فى اسوان إلى الزراعة بالشتلات نفذ اللقاء المهندسة سميرة عبد الله والمهندس شريف رجب أعضاء المنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة.

وأضاف أبو كنيز، أنه تم أيضا تنفيذ نشاط ثان، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و جمعية تنمية المجتمع بالمحاميد، وتم تنفيذ ندوة توعية بقرية المحاميد، استهدفت سيدات القرية حول التغيرات المناخية وأسبابها و اضرارها و كيفية التكيف معها و دور المرأة فى ذلك و فى نهاية الندوة تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه نفذ الندوة فاطمه شعبان عضو المنصة المحلية.

وأوضح، أنه تم كذلك تنفيذ حملة توعية غير مألوفه، بالتعاون مع جمعية لست وحدك، حيث انتقلت المنصة إلى الفيوم لتتم التوعية من خلال معرض النباتات الطبية، حيث استهدفت العارضين و الزوار بالمعرض نفذت هذه الجولة التوعوية سلوى سليمان عضو منصة أسوان.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور احمد زكى أبو كنيز بأن المنصة هذه الأيام تخوض مرحلة تكثيف الأنشطة لزيادة الجرعة التوعوية بابعاد قضية تغيرات المناخ ، بالتوافق مع الدور المصرى، لقيادة المجموعة الأفريقية و العربية نحو الزام الدول الكبرى على خفض الانبعاثات الغازية وسداد فاتورة التلفيات المناخية.