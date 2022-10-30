مكتبة الإسكندرية تعلن تخفيض كتاب مارك 21 الببليوجرافي لطلاب الجامعة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تخفيض سعر كتاب (مارك 21: صيغة البيانات الببليوجرافية الطبعة العربية الأولى) الذي أصدره قطاع المكتبات بنسبة 30% بمنافذ البيع بالمكتبة، وذلك لكافة طلاب الجامعات بجمهورية مصر العربية، ويتسق قرار المكتبة مع اتجاهات الدولة لتخفيف العبء المادي على الطلاب وذويهم، لما يمثل من دعم مؤسسات الدولة لفئات الشعب المختلفة في ظل تحديات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

يتكون كتاب مارك 21 الببليوجرافي من ثلاث مجلدات حيث تغطي الترجمة العربية المطبوعة التحديثات حتى التحديث 19، مع مختارات من التحديثين 20، و21. ويمثل هذا الكتاب مصدر غاية في الأهمية للطلاب؛ كونه أحد المصادر المرجعية الأساسية في علوم المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى أنه النسخة العربية الأولى الكاملة لصيغة مارك 21 قامت عليها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع عدد من الخبراء المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات.

قام التعريب على عدة أسس أهمها الالتزام الدقيق بالنص الأصلي وترجمته ترجمة كاملة مع إدخال بعض التعديلات التي تناسب طبيعة أوعية المعلومات العربية، فضلًا عن تزويد النص بأمثلة ونماذج عربية إضافة إلى الأمثلة والنماذج الموجودة بالمعيار، من أجل مساعدة المفهرسين العرب على التطبيق الصحيح والدقيق للمعيار، وأيضا الحرص على المتابعة المستمرة للتحديثات.

معيار مارك أنشأته مكتبة الكونجرس في أواخر الستينات من القرن العشرين، وأخذت تطور فيه من وقت لآخر حتى وصل إلى مارك 21 (MARC 21) عام 2000؛ كنتيجة للاتفاق بين الولايات المتحدة وكندا لدمج صيغ مارك القومية لهما، وهو يتطور ويراجع ويحدث منذ ذلك الوقت.