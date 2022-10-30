اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم الأحد 59 ألف راكب على متن 420 رحلة جوية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:07 م
مطار القاهرة ينقل اليوم الأحد 59 ألف راكب على متن 420 رحلة جوية مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد 59 ألف راكب علي متن 420 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة، وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع"، فسيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 219 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 30169 ألف راكب إلى مدن نيويورك ، لندن ، باريس ، روما ،ميلانو ، برشلونة ، ميونخ ، برلين ،فرانكفورت ، بودابست ، فيينا ، بروكسل ، كوبنهاجن ، أمستردام ، جنيف ، مدريد ، بوخارست ، دبى ، أبوظبى ، الشارقة ، رأس ، الخيمة ، جده، الرياض ، الدمام ، عدن ، بنغازى ، عمان ، مسقط ، الخرطوم، بيروت ، البحرين ، الكويت ، المدينة ، بغداد ، أديس أبابا ، كانو ، أثينا ، لاجوس ، أبوجا ، نيروبى ، عنتيبى.
 
فى حين يصل مطار القاهرة 27061 راكبا قادمين على متن 221 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو ، بروكسل ، لندن ، برشلونة ، مدريد ، أمستردام ، كوبنهاجن ، برشلونة ، باريس ، جنيف ، أسطنبول ، فيينا ، أثينا ، روما ، ميونخ ، برلين ، بيرجامو ، دبى ، أبوظبى ، الشارقة ، جده ، المدينة، بنغازى ، مسقط ، عمان ، الخرطوم ، عدن ، دمشق ، الرياض ، الدمام، تبوك.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
 

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