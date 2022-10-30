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مطار الغردقة الدولى يستقبل 18 ألف سائح على متن 120 رحلة اليوم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:28 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 18 ألف سائح على متن 120 رحلة اليوم مطار الغردقة الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الأحد، 120 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 18 ألف سائح أغلبها أوروبية، حيث تعد تلك الرحلات انطلاقا للموسم السياحي الشتوي، والذي يعتبرها خبراء السياحة بداية مبشرة للموسم مع ارتفاع معدلات الوصول خلاله الفترة المقبلة.

 

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

 

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

 

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن تصل الـ109 رحلات أسبوعية للمطار من 12 دولة اوربية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

 

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.


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