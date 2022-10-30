مصر أول دولة عربية تنشر أحكام منازعات الملكية الفكرية على منصة الويبو

كتب إبراهيم قاسم

في إطار سعي الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، قامت وزارة العدل المصرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بنشر ستة عشر حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة.

وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع (الويبو)، وذلك ضمن قائمة ضمت (25) دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.

يأتي نشر هذه الأحكام، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها المستشار عمر مروان وزير العدل، مع "دارين تانج" مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية أثناء زيارته للقاهرة الشهر الماضي، والتي تضمنت نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم لفقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني للويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية.

كما تتيح المذكرة أيضاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.