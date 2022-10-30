اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اندلاع حريق فى صهريج وقود بولاية "ميزورام" الهندية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:11 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اندلاع حريق فى صهريج وقود بولاية "ميزورام" الهندية انفجار صهريج وقود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون إثر اندلاع حريق في صهريج للوقود في ولاية "ميزورام" الهندية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الأحد، أن الحريق نشب في حوالي الساعة 6 مساء أمس في قرية "تويريال" التي تقع على بعد حوالي 18 كيلومترا شرق مدينة "آيزاول" عاصمة الولاية، أثناء توجه صهريج الوقود الذي كان يحمل بنزينا إلى بلدة "تشامباي" الواقعة على حدود الولاية.

وأفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما أوضحت مصادر للقناة بأن الحريق أسفر عن تدمير 3 دراجات نارية وسيارة أجرة.

وأشار سكان محليون إلى أن الكثير من الضحايا الذين أصيبوا أو لقوا مصرعهم كانوا يحاولون جمع الوقود.. بينما كان آخرون يحاولون إخماد النيران التي شبت في الصهريج المحترق.

 


ولاية ميزورام

الهند

صهريج وقود

مدينة آيزاول

تشامباي



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