مصرع 151 شخصا فى حادث تدافع بكوريا الجنوبية.. وعون يودع قصر الرئاسة (فيديو)

أ ش أ

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى، نبدأها مع حضراتكم من حادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث أعرب قادة العالم عن خالص تعازيهم في ضحايا حادث التدافع، الذى وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في كوريا الجنوبية، حيث تسبب الحادث فى مقتل 151 شخصا وإصابة 82 آخرين .

بدوره، وصف رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" الحادث بالمأساة والكارثة، كما أعلن الرئيس الحداد الوطنى في البلاد، معربا عن تعازيه في الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار يون سوك إلى أن الحكومة ستحقق بدقة في سبب الحادث، مشيرا إلى أن الحكومة ستجرى تحسينات أساسية لضمان عدم تكرار نفس الحادث في المستقبل.

أيضا أكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الاندفاع المفاجئ لحشود المحتفلين بالهالوين إلى طريق ضيق يبلغ عرضه 4 أمتار فقط تسبب في محاصرة المئات من الأشخاص ومنعهم من الحركة أو الهروب، وقال أحد الناجين من الحادث إن التدافع بدأ على الفور عقب سقوط بعض الأشخاص وتسببهم في إسقاط غيرهم ليتراكم الأشخاص بعضهم فوق بعض دون قدرتهم على الحركة أو التنفس، ليعد الحادث هو أكبر خسارة في الأرواح منذ حادث غرق العبارة "سيوال" في عام 2014، والذي أسفر عن مقتل 304 أشخاص .

ومن كوريا الجنوبية إلى فنزويلا

قال وزير الداخلية الفنزويلى، إن 82 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات في البلاد خلال الشهرين الماضيين ،مشيرا إلى أن حوالى 26 ألف أسرة تضررت، بسبب الأمطار الغزيرة، وأشارت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إلى أن السلطات الفنزويلية أنشأت 33 ملجأ ثابتا لتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين، كما تم توزيع 900 طن من الامدادات الغذائية على المجتمعات المتضررة من الفيضانات، أيضا تسببت الأمطار في حدوث فيضانات في بعض الطرق وسقوط برج كهربائى، مما أثر على إمدادات الطاقة في بعض المناطق.

ومن فنزويلا إلى لبنان

أرسل الرئيس اللبناني ميشال عون، الذى ودع قصر الرئاسة اليوم، رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برى، يدعو فيها إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد، أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت، وأكد عون أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، رفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه، معتبرا أن ميقاتي يزيد من الفراغ السياسى في البلاد، واعتبر عون أن ميقاتي راهن على ممارسة صلاحيّات رئيس الجمهورية في حين أن المادة 62 من الدستور تعطي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أن الحكومة وهى في وضع تصريف الأعمال يستحيل عليها ممارسة تلك الصلاحيات، وطالب عون بضرورة إجراء انتخابات رئاسية أو تشكيل حكومة مركزية، برئاسة ميقاتى منعا لوجود فراغ دستورى في البلاد.

ومن لبنان إلى الهند

لقى 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، بسبب انهيار جسر معلق فى الهند، وذكرت بعض التقارير المحلية أن حوالى 500 شخص سقطوا فى نهر ماتشو بسبب انهيار الجسر.

بدوره، أمر رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ للقيام بعمليات الإغاثة، واصفا الحادث بالمأساة، وأشارت بعض التقارير، إلى أن الجسر كان يحمل عددا كبيرا من الأشخاص يفوق طاقته وقت الحادث.