مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء عبوره بطريق " بلبيس- السلام"أمام المظلات بنطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول " أسامة ط إ" 27 عاما مقيم بلبيس جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة بشخص أثناء عبوره بطريق " بلبيس- السلام"أمام المظلات بنطاق بلبيس.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.