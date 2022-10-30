اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادثين ويوجه بتقديم الخدمات الطبية لهم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:35 ص
محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادثين ويوجه بتقديم الخدمات الطبية لهم محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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اطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ على مصابي حادثين شهدهما طريق كفر الشيخ دسوق بقرية محلة القصب، ورافد الطريق الدولي الساحلي، مما أدى لإصابة 4 من بينهم طفلة بالصف الأول الابتدائي.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ خلال زيارته للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، كما تفقد أقسام المستشفى، والتقى بعدد من المترددين على المستشفى، مشددا على حسن معاملة المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين
محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين

 

محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المصابين
محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المصابين

 

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 


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