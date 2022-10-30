محافظ سوهاج يلتقي وفد كلية الهندسة جامعة عين شمس

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، وفدا من كلية الهندسة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد الفيومي منسق برنامج عمارة تنسيق المواقع بالكلية، والمشرف على المشروع، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة .

ورحب محافظ سوهاج بالوفد الذي يضم مجموعة من الأساتذة والطلاب في زيارتهم لمحافظة سوهاج، والتي تستغرق 3 أيام بمشاركة عدد من طلاب كلية الهندسة برنامج عمارة تنسيق المواقع، في إطار إعداد مشروعات التخرج للطلاب، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للوفد، متمنيا لهم إقامة سعيدة خلال فترة زيارتهم للمحافظة.

يذكر أن الزيارة تهدف إلى التعرف على المعالم العريقة والآثار والمزارات بمدينة سوهاج، بشكل خاص، والتعرف على مخططات وخطط التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج بشكل عام، لتحقيق الاستفادة العلمية والأكاديمية للطلاب وبحث أوجه التعاون بين المحافظة والكلية من خلال عرض مخرجات مشروعات الطلاب.