محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق وتخصيص أرقام للشكاوى

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار اية سلعة، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الاسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.
ووجه "الفقي" بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما أعلنت محافظة سوهاج عن تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
وتناشد المحافظة المواطنين المتضررين بالتواصل على الأرقام التالية : ـ
أرقام جهاز حماية المستهلك وهي :ـ
ـ الخط الساخن 19588
ـ واتس آب : 01577779999
ـ فاكس : 4600808/093
أرقام مديرية التموين وهي :ـ
ـ أرضي : 4602177/093
ـ فاكس : 4601733/093
غرفة الازمات بالمحافظة
ـ الخط الساخن 114
ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب : 01150606783
ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن : 16528
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة