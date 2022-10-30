محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق وتخصيص أرقام للشكاوى

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الاسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

ووجه "الفقي" بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.