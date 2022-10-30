اليوم السابع
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محافظ سوهاج يستقبل وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:42 م
محافظ سوهاج يستقبل وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظ سوهاج يستقبل وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وبحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.
 
وتأتي الزيارة لبحث إعدد الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030، والتي تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظات "سوهاج، وقنا، وأسيوط والمنيا"، حتى نهاية 2030م، وذلك استنادا للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

سوهاج

محافظ سوهاج

حياة كربمة

التنمية المحلية



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