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محافظ بورسعيد يناقش مقترحات وتعديلات المحاور المرورية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:50 م
محافظ بورسعيد يناقش مقترحات وتعديلات المحاور المرورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة مقترحات وتعديلات المحاور المرورية ببعض المناطق، واستعراض مستجدات العمل فى تطوير الطرق بنطاق المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والاجهزة المعنية وجهاز تعمير سيناء ومنطقة تعمير بورسعيد وإدارة شبكات المرافق والشركات المنفذة لأعمال التطوير

 

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ بورسعيد، عددًا من المقرحات الخاصة بالتعديلات المرورية ببعض المناطق، فى ظل أعمال التطوير التى تشهدها الطرق والمحاور بالمحافظة، حيث استعرض دراسة الاتجاهات المرورية وتنفيذ المرور بالشوارع الرئيسية بشارع 23 يوليو، وأعمال فتح وتطوير الشوارع، لإحداث السيولة المرورية فى حركة السيارات والمواطنين

 

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ مقترحات التعديلات المرورية الخاصة بالربط بين شارع كسرى وعبد الهادى الحديدى وامتداد شارع كسرى وامتداد الأمين خلف الجبانات، والتعديلات المرورية الجارى تنفيذها أمام مستشفى آل سليمان "تعديل الاتجاهات المرورية ليصبح ذات اتجاهين".

 


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