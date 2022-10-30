محافظ بنى سويف يتابع مع وكيل الصحة حالة المريض "أحمد راضي"

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لحالة المواطن أحمد راضى "فني تمريض بمستشفى جامعة بني سويف" الذي يعاني من إصابته بفشل في نخاع العظام وتجمع دموي بالبطن ونقص في نسبة الأوكسجين، وذلك لإجراء التنسيق اللازم مع الوزارة والجهات ذات الصلة، بشأن تطورات الحالة الصحية للمريض، مع أهمية طمأنة ذويه بكافة الإجراءات المنفذة، متمنياً للمريض الشفاء العاجل، مثمناً دور النقابة العامة للتمريض تجاه المريض.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أنه تم أمس نقل الحالة من مستشفى بني سويف الجامعي إلى مستشفى السلام هرمل، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للحالة، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة للحالة بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر، التي ساهمت بجانب توجيهات محافظ بني سويف، في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الوضع الصحي للحالة ، منوهاً لاستمرار تلك الجهود حتى تماثل المريض للشفاء.

كما أشار وكيل الصحة، إلى أنه فور تكليف محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال المريض،انتقل إلى مستشفى الجامعة فريق من مديرية الصحة برئاسة مدير المستشفيات ومدير التمريض ونقيب تمريض بني سويف للوقوف على الوضع الصحي للحالة ، وتم تنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة،والتي أسفرت عن سرعة توفير الصفائح الدموية اللازمة للحالة من خلال التأمين الصحي ،وغيرها من الإجراءات المنفذة في هذا الجانب