محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية مبادرة يوم الوفاء لعمال النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، احتفالية إطلاق مبادرة يوم الوفاء لعمال النظافة (صناع الجمال)، والتى نظمتها المحافظة وجامعة بنها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومديرية التضامن الإجتماعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وسعيد نجيب منسق المبادرة وعضو جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، ونجلاء الفرماوى مدير مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى الشيوخ.

وفى كلمته وجه محافظ القليوبية، الشكر لجامعة بنها وممثلى المجتمع المدنى على تنظيم الاحتفالية وتكريم عمال النظافة فى لمسة وفاء، مؤكدا على دور عمال النظافة فى الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمجتمع، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم الاحتفالية بصفة مستمر لتكريم جميع عمال النظافة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما أشاد محافظ القليوبية، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها فى مختلف المجالات باعتبارها بيت الخبرة للمشروعات التى تقام على أرض المحافظة.

من جانبه أعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بتكريم صناع الجمال بالمحافظة، مؤكداً دور مهنة عمال النظافة باعتبارها مهنة تحتاج إلى روح إنسانية ونكران للذات رغم أهميتها فى صنع الجمال والطهارة حيث سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة البشر ولولاهم لانتشرت الأمراض والأوبئة.

وقال رئيس الجامعة، إن عمال النظافة هم الجبهة الثانية بل الأولى فى معركة حماية الصحة العامة جنباً إلى جنب مع الأطقم الطبية، موجهاً أرقى عبارات الشكر والتقدير للعاملين فى مهنة النظافة الذين لا يعرفون للمعاناة طريقاً ولا معنى ولا يعرفون للحياة من قسوة ولا دمعة تذرف من أجل لقمة العيش.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم 500 عامل من عمال النظافة بمجلس مدينة بنها وتوزيع الهدايا عليهم فى جو يسوده البهجة والسرور.

يذكر أن الاحتفالية تضمنت أيضا توقيع الكشف الطبى على العاملين من خلال العيادات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان عليهم.



الاحتفالية



عمال النظافة صانعو الجمال



عمال النظافة