محافظ الإسكندرية يكلف بتكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

وأكد الشريف أننا نسعى لجعل "الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية"، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تشكل بشكل سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

وفي السياق ذاته، أطلق حي العجمي برئاسة السيد موسى، عدد من حملات التوعية للمواطنين بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، بالإضافة عقد ندوات بالمدارس بنطاق الحى بالتنسيق مع الجهات المعنية لحث الطلاب علي إستبدال أكياس البلاستيكية بأكياس ورقية صديقة للبيئة بالتوازى مع حملات التوعية علي مواقع التواصل الإجتماعي، كما سيتم توزيع أكياس صديقة للبيئة خلال حملات التوعية.

وفي حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى، قامت الإدارات المعنية بالحي بتنسيق يوم ثقافي لتنميه المهارات الفكرية والحركية للأطفال ولذوي الهمم، والتوعية بمبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" وترشيد استهلاك المياه، من وذلك من خلال مسرح عرائس ، وورش عمل رسم وتلوين وألعاب تفاعلية ومسابقات وتوزيع هدايا علي الطلاب وذلك بكلا من مدرسة جمال الدين الافغاني (ضعاف السمع) باللبان وقصر ثقافة الأنفوشي.