محافظ الإسكندرية: إنجاز 60% من أعمال الرصف فى 12 شارع بحي الجمرك

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء بنسبة 60 % من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حى الجمرك؛ مشيرا إلى أنه تم استهداف 12 شارعا حيويا تخدم قطاعا عريضا من المواطنين وتكررت شكاوى أهالى الحى من سوء حالة الرصف بهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وأكد الشريف، أنه يتابع عن كثب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بنطاق جميع أحياء الإسكندرية، وقد وجه المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا، وإعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ المشروعات الخاصة بشركات المرافق (الصرف الحى – والكهرباء- مياه الشرب- الغاز)؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضحت مدير مديرية الطرق والنقل، أن المديرية تعمل بكامل طاقتها على رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بأقصى سرعة ممكنة، لافتة إلى أنه تم رصف 12 شارع من شوارع الحى التى تكررت شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بهم، حيث تم الانتهاء من رصف 9 شوارع بنسبة 100% وهم (شارع محمود مختار الجندى - شارع ابن زولاق - شارع المطرودى - شارع أبن مسعود - حارة مكى - شارع عباس العقاد" البوستة القديم" - شارع حمام الورشة من شارع الجزائر حتى السكة الجديدة وفروعه - شارع سيدى سليمان - زاوية جميعي)، وأشارت م. أمل محمود أنه جار حاليا العمل فى 3 شوارع ضمن الخطة وهى (شارع السبع بنات - شارع المدرسة الايطالية- شارع الجمرك القديم).