محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة هندسية بسبب عدم تشغيل أعمدة إنارة عمارات الصداقة

أسوان عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة هندسية وفنية من كلية الهندسة بجامعة أسوان ، وأيضاً بعضوية مسئولى الكهرباء والغاز الطبيعى والوحدة المحلية ومركز نظم المعلومات لشبكات المرافق " GIS " من أجل المعاينة الميدانية لمنطقة عمارات الإسكان الإجتماعى المميز بحى الصداقة الجديدة للوقوف على أسباب إنقطاع التيار الكهربائى عن أعمدة الإنارة وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة للمحافظ أثناء جولاته الميدانية.

جاء ذلك أثناء إجتماع مناقشة هذه المشكلة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً مديرى هيئة الأوقاف المصرية والجهاز المركزى للتعمير والكهرباء.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أن توفير الحياة الكريمة للمواطن وتحسين جودة الحياة له فوق أى إعتبارات أو تعقيدات روتينية بسبب سوء التنسيق بين الجهات المختصة عن المرافق العامة ، وهو الذى لن يسمح به ، لأن الجميع مسئول عن المهام الموكلة له ، موجهاً إلى الإسراع بإصلاح وتوصيل التيار الكهربائى لأعمدة الإنارة الغير مفعلة فى باقى قطاعات حى الصداقة الجديدة ، وخاصة منطقة عمارات الأوقاف ، ولاسيما أن المحافظة سعت لتوصيل المرافق العامة من مياه شرب ، وصرف صحى ، وكهرباء ، وإتصالات ، وغاز طبيعى.