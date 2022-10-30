محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بعدد من قطاعات الطريق الدائرى.. صور

كتبت - مرام محمد

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من تدعيم عدد من قطاعات الطريق الدائري بنزلة المريوطية بنيوجيرسي "بحواجز خرسانية"؛ وذلك في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير الكبارى والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة لإحداث وجهة حضارية للجيزة.

وفي سياق منفصل، كثفت المحافظة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي وبروز المحال، ورفع المخلفات والتراكمات لتحسين مستوى النظافة.

وأسفرت الحملة عن رفع 180 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع 5 أطنان مخلفات من شارع سيف الإسلام وخلف كايرو مول، وضبط 3 عربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات بشارع الإخلاص.