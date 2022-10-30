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محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بعدد من قطاعات الطريق الدائرى.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:12 ص
محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بعدد من قطاعات الطريق الدائرى.. صور تركيب نيوجيرسي بعدد من قطاعات الطريق الدائرى
كتبت - مرام محمد

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انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من تدعيم عدد من قطاعات الطريق الدائري بنزلة المريوطية بنيوجيرسي "بحواجز خرسانية"؛ وذلك في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير الكبارى والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة لإحداث وجهة حضارية للجيزة.
 
وفي سياق منفصل، كثفت المحافظة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي وبروز المحال، ورفع المخلفات والتراكمات لتحسين مستوى النظافة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 180 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع 5 أطنان مخلفات من شارع سيف الإسلام وخلف كايرو مول، وضبط 3 عربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات بشارع الإخلاص.
 
تدعيم الطريق الدائري بنيوجيرسي
تدعيم الطريق الدائري بنيوجيرسي

الانتهاء من تركيب نيوجيرسي بعدد من قطاعات الطريق الدائرى
الانتهاء من تركيب نيوجيرسي بعدد من قطاعات الطريق الدائرى

تركيب نيوجيرسي بطريق الدائرn
تركيب نيوجيرسي بطريق الدائرn

تركيب نيوجيرسي بعدد من قطاعات الطريق الدائرى
تركيب نيوجيرسي بعدد من قطاعات الطريق الدائرى

 


الجيزة

حملة إشغالات

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