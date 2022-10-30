متحف كفر الشيخ يستقبل المواطنين مجانا بمناسبة مرور عامين على افتتاحه غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استقبال متحف كفر الشيخ، للمواطنين والراغبين في زيارته، للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية، معبرة عن العصور المتعددة، مجاناً غداً الإثنين صباحا، بدءا من الساعة التاسعة حتى الساعة الرابعة عصراً مجاناُ، بمناسبة مرور عامين على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020.

وأكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنه سيتم استقبال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف مجاناً، ويصاحب الزائرين ، أعضاء المتحف، لتعريفهم على القطع الاثرية وتاريخها، ومواطن اكتشافها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، ، والمتحف الذي يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

ومتحف كفر الشيخ الذى تبلغ مساحته الـ 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات " الرئيسية، بوتو، العرض الدوري"، وتعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.