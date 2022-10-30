اليوم السابع
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ماس كهربائي وراء اشتعال حريق فى شقة سكنية بأبو النمرس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:41 م
ماس كهربائي وراء اشتعال حريق فى شقة سكنية بأبو النمرس حريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق في أبو النمرس، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وأن ماس كهربائي حريق أدى لنشوب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في أبوالنمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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