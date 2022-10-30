لندن: دعوات للتحقيق بعد الكشف عن اختراق هاتف ليز تراس قبل توليها الحكومة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية أنه تم اختراق هاتف رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية، لكن تم حجب الأخبار حينها، فى الوقت الذى كثرت فيه الدعوات لفتح تحقيق فى هذه المزاعم.

وذكرت صحيفة " ميل أون صنداي" أن الرسائل الخاصة بين تراس والمسؤولين الأجانب ، بما في ذلك حول حرب أوكرانيا ، سقطت في أيدٍ أجنبية.

وقالت الصحيفة إنه تم اكتشاف الاختراق خلال حملة قيادة حزب المحافظين الصيفية لكن الأخبار تم حجبها. وقالت الحكومة إن لديها حماية "قوية" من التهديدات الإلكترونية. وأضاف المتحدث أن الحكومة "لم تعلق على الترتيبات الأمنية للأفراد".

وزعمت الصحيفة أن التفاصيل المتعلقة بالاختراق تم إخمادها من قبل رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون ووزير مجلس الوزراء سيمون كيس، موضحة أن الرسائل الخاصة المتبادلة بين تراس وكواسي كوارتنج ، صديقها المقرب الذى عينته وزيرا للخزانة عندما أصبحت رئيسة للوزراء ، تم الكشف عنها أيضًا من خلال الاختراق المزعوم.

ليس من الواضح كيف حدث أي اختراق ، لكن أحزاب المعارضة استغلت الأمر.

وقالت إيفيت كوبر ، وزيرة الداخلية في الظل ، "هناك قضايا أمن قومي بالغة الأهمية أثارها هجوم مثل هذا من قبل دولة معادية والتي ستأخذها وكالات المخابرات والأمن لدينا على محمل الجد".

وأضافت "هناك أيضًا أسئلة أمنية جادة حول سبب وكيفية تسريب هذه المعلومات أو الإفراج عنها في الوقت الحالي والتي يجب أيضًا التحقيق فيها بشكل عاجل."

وذكرت الصحيفة أن عملاء يشتبه في أنهم يعملون لصالح روسيا كانوا مسئولين عن الاختراق المزعوم ، نقلاً عن مصادر لم تسمها ، لكن بي بي سي لم تتمكن من التحقق من ذلك.