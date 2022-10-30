لجنة حماية المستهلك تنفذ حملة على الأسواق والمحلات والأنشطة التجارية ببنى سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها : الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى .

وأشرف اليوم اللواء سامي علام، السكرتير المساعد، على حملة مفاجئة للرقابة التموينية والصحية بمدينة بني سويف العاصمة، وأسفرت عن تحرير محاضر لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة،عدم إصدار فواتير، بجانب ضبط كمية سجاير مجهولة المصدر بدون فواتير،وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

شارك في الحملة كل من: هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف ومسئولي التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.