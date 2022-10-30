اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:08 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع إلى 153 قتيلا بمن فيهم 20 أجنبيا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:49 ص
كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع إلى 153 قتيلا بمن فيهم 20 أجنبيا شرطة كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث التدافع في منطقة إيتايون إلى 153 قتيلا بمن فيهم 20 أجنبيا.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) في نبأ عاجل.

 


كوريا الجنوبية

حادث التدافع

وزارة الداخلية الكورية الجنوبية

إيتايون



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