الرئيسية أخبار عالمية كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع إلى 153 قتيلا بمن فيهم 20 أجنبيا الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:49 ص شرطة كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية أ.ش.أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث التدافع في منطقة إيتايون إلى 153 قتيلا بمن فيهم 20 أجنبيا. أفادت بذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) في نبأ عاجل. كوريا الجنوبية حادث التدافع وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إيتايون الموضوعات المتعلقة رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطنى.. وقادة العالم يعربون عن خالص تعازيهم فى ضحايا حادث التدافع الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:47 ص ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور السبت، 29 أكتوبر 2022 09:22 م ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا السبت، 29 أكتوبر 2022 08:26 م كوريا الجنوبية تنفي تضرر المفاعلات النووية جراء زلزال وسط البلاد السبت، 29 أكتوبر 2022 01:03 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع