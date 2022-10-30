"كل السلع بأسعار مناسبة" توجيهات رئاسية مهمة للحكومة والتموين.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التوجيهات الرئاسية للوزارة التموين بشأن السلع .

المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الرئيسية ومتابعة أسعارها

الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة وتلبية احتياجات كل المواطنين

إتاحة السلع فى المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة

الالتزام بأحدث النظم والمعايير العالمية للتصنيع الغذائى لتلبية الاستهلاك والتصدير

مراعاة النقلة النوعية الضخمة التى يمثلها مجمع "قها وإدفينا" لمنظومة الأمن الغذائى