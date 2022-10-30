قصة تلميذ قنا.. كرمته المدرسة ووصفته بـ"البطل" ولقى مصرعه أسفل جدار منزله

قنا صابر سعيد

قبل أيام قليلة لم تكن تعلم إدارة المدرسة أن تكريم التلميذ الذي ضرب أروع الأمثلة في الخوف على شقيقته حينما احتضنها أسفل التنورة، خوفا عليها، أثناء احتفالات المدرسة بأعياد السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

وقررت إدارة مدرسة النصر الابتدائية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي وقتها منح الطالب لقب التلميذ المثالي وأطلق عليه البطل، بعدما رأته المعلمة يحتضن شقيقته خوفًا عليها من التدافع في الاحتفالات، كما تميز التلميذ بالاحترام وحب معلميه له.

ولم تمض أيام على تكريم الطالب نظير شجاعته حتي كان للقدر رأي آخر، فلقي معاذ حسن، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، مصرعه بعد سقوط جدارمنزله بقرية هو بنجع حمادي، كما أصيب والديه في الحادث.

ونعت الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، برئاسة راجح الطيب، أسرة الطفل معاذ حسن، وإدارة مدرسة النصر الإبتدائية بقرية هو.