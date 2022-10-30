فى شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدى.. نظامك الغذائى الأمثل خلال مرحلة العلاج

فاطمة ياسر

يعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، ولذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تحتاجتها المريضة خلال مرحلة العلاج، والتي تساهم بشل كبير في زيادة فرص الشفاء، وذلك وفقا لموقعي "CLEVELANDCLINIC"، و"HEALTHLINE".

التغذية الجيدة خلال مرحلة علاج النساء المصابة بسرطان الثدي تعد من أهم النصائح التي تعمل علي تقليل الأثار الجانبية للعلاج الكيماوي والإشعاعي، ولذا يجب عليهن اتباع التالي:

الحصول على السعرات الحرارية الكافية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالطاقة، ولذا تناولي الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات، والألبان بمشتقاتها، فجميع هذه الأطعمة تمدك بالطاقة، وأيضًا تعمل علي جعل جسمك قادرة علي نحاربة المرض. الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال تناول 3 لتر من الماء يوميًا، والسوائل الخالية من الكافيين، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في تقوية المناعية، وترطيب الجسم، والحد من التعرض للقيء والإسهال وفقدان الشهية بعد أخذ الجرعات العلاجية. تناول البروتين تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالطاقة، ولذا تناولي الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات، والألبان بمشتقاتها، فجميع هذه الأطعمة تمدك بالطاقة، وأيضًا تعمل علي جعل جسمك قادرة علي نحاربة المرض.من خلال تناول 3 لتر من الماء يوميًا، والسوائل الخالية من الكافيين، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في تقوية المناعية، وترطيب الجسم، والحد من التعرض للقيء والإسهال وفقدان الشهية بعد أخذ الجرعات العلاجية. يعد من أهم النصائح الغذائية التي يجب علي مريضة سرطن الثدي الإكثار منها خلال مرحلة العلاج، فتناوله يقوي الجسم، ويمده بالنشاط والحيوية، وأيضًا يجعله أكثر نشاط وحيوية.

وحث التقرير علي تناول الأطعمة الباردة وقليلة الدسم في حالة الإصابة بالغثيان لمصاحب للعلاج، وأيضًا تناول الألياف، والإكثار من السوائل إذا كانت مريضة السرطان تعاني من الإمساك الناتج عن العلاج.