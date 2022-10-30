اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا تدعو للإفراج سريعا عن مواطن فرنسى أسترالى اختطف فى شرق تشاد

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:50 ص
فرنسا تدعو للإفراج سريعا عن مواطن فرنسى أسترالى اختطف فى شرق تشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه تم اختطاف أحد مواطنيها في تشاد، موضحة أنها على تواصل مع عائلته ومع السلطات التشادية بهدف ضمان الإفراج عنه سريعا.

وقالت السلطات في تشاد حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنها حشدت كافة الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين.

وكانت الحكومة التشادية قد أعلنت أمس السبت تعرض مواطن فرنسي - أسترالي "جيروم هوجونو" للاختطاف الجمعة الماضية في شرق البلاد على "أيدي أشخاص مجهولين حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هوجونو" يعمل مدير "بارك أوريكس" (محمية لظبي المها) .

 


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