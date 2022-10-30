فرنسا تدعو للإفراج سريعا عن مواطن فرنسى أسترالى اختطف فى شرق تشاد

وقالت السلطات في تشاد حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنها حشدت كافة الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين.

وكانت الحكومة التشادية قد أعلنت أمس السبت تعرض مواطن فرنسي - أسترالي "جيروم هوجونو" للاختطاف الجمعة الماضية في شرق البلاد على "أيدي أشخاص مجهولين حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هوجونو" يعمل مدير "بارك أوريكس" (محمية لظبي المها) .