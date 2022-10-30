فتش عن المرأة.. سيدة وراء احتجاز شخص وتهديده بسبب ستارة

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

"سيدة حرضتني على تهديده بالسلاح وإرغامه بالتوقيع على إيصالات أمانة"، بهذه الكلمات اعترف المتهم باستدراج صاحب محل ستائر واحتجازه بشقة وتهديده.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية)، بتضرره من آخر لقيامه باستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم بدعوى تصميم ستائر، وفور وصوله تم احتجازه وإكراهه على توقيع إيصالى أمانة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" ، وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى السيدات "متواجدة خارج البلاد".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من سالفة الذكر بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجنى عليه لقيامه بتصميم وتركيب ستائر بمحل سكنها، وإنها قامت بمطالبته برد مبلغ مالى كعربون، وفك الستائر الذى قام بتركيبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، وتم بإرشاد المتهم ضبط (2) إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا المبلغ المالى المستولى عليه، وأفاد بتخلصه من " السلاح الأبيض ".