اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غلق 5 منشآت تجارية مخالفة بحى المنتزه أول في الإسكندرية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:25 م
غلق 5 منشآت تجارية مخالفة بحى المنتزه أول في الإسكندرية حملة حي المنتزة أول
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 5 منشآت والتحفظ على إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.
 
وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.
 
وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق  وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات ، استهدفت شوارع المسرح و606 والصداقة و شارع ملك حفني وجمال عبد الناصر اسكندر ابراهيم وخالد بن الوليد، وتم غلق 5 منشآت تجارية مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

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