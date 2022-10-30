اليوم السابع
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"غرفة الجلود": ملتقى الصناعة يكشف اهتمام الحكومة بدعم الإنتاج المحلى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:00 م
"غرفة الجلود": ملتقى الصناعة يكشف اهتمام الحكومة بدعم الإنتاج المحلى محمود عودة عضو غرفة الجلود
كتب إسلام سعيد

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أكد محمود عودة عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، أن الملتقى الدولي للصناعة الذي تم تنظيمه بمناسبة مرور 100 عام على تدشين اتحاد الصناعات، يكشف الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالصناعة، خاصة في ظل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض.
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك اهتمام كبير من الدولة للصناعة الوطنية، ويظهر ذلك واضحا من أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية فرصة كبيرة للمستثمرين وتوفر على الشركات الأجنبية والمحلية وقت كبير وجهد أيضا.
 
وأشار إلي أهمية تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، والعمل على خلق تنوع في الشركات المصدرة، بحيث تصبح غير قاصرة على الشركات الكبيرة.
 
وأوضح أن تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية بدأت فيه الدولة بالفعل ونحتاج مزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بشأن الصناعة والتصدير، مشيرا إلي أن دول مجاورة تنهي الإجراءات في وقت قياسي جدا سواء إنشاء الشركة أو الحصول على تراخيصها.
 
 
 

الصناعة

التصدير

الصادرات

المعرض الدولي للصناعة

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