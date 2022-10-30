اليوم السابع
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غرفة الأثاث: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمار الخارجي

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:52 م
غرفة الأثاث: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمار الخارجي المهندس طارق حبشي
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس طارق حبشي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بأن منح رئيس الجمهورية الرخصة الذهبية لمدة 3 اشهر هى منحة يجب استفادة المصنعين منها فى دعوة  المستثمرين فى الخارج للاستثمار فى مصر و بالأخص فى مدخلات الإنتاج التى يمكن توطين صناعتها فى مصر. 
 
وأوضح أن الصناعات التي تأتى على رأس هذه القائمة بالنسبة لصناعة الأثاث ، تتمثل في الشركات المنتجة للمواد اللاصقة و الدهانات و الاسفنج و اللدائن و أقمشة التنجيد و أكسسوارات الأثاث، مشيدا بمبادرة ابدأ و المشروعات التى تم تدشينها أمس و التى ستحرص الغرفة على دارسة المشروعات التى من الممكن ان يتم التعاون فى تدشينها من خلال المبادرة. 
 
هذا وشارك من قطاع الأثاث عدد كبير من الشركات ضمن فاعليات المعرض و التى شغلت 1500 متر مربع من مساحة العرض، وتم دعوة اعضاء اليعثات و الهيئات الدبلوماسية لزيارة أجنحة العارضين من صناع الأثاث، وجاءت المعروضات متنوعة و تلبى جميع الاحتياجات و تتناسب مع معظم القوى الشرائية.

غرفة الاخشاب

صناعة الاخشاب

الأثاث

الرخصة الذهبية



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